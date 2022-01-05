+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Комендант Мангистауской области попросил жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям

5 Января 2022 12:45
Поделиться:
Комендант Мангистауской области попросил жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Комендант Мангистауской области, начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев выпустил обращение к жителям региона в связи с введенным чрезвычайным положением. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Комендатура Алматы обратилась к жителям города
Нурторе Жусип - о ситуации в стране: Это критический час для каждого казахстанца Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области ЧП в Алматы и Мангистауской области: обращение Генпрокуратуры РК

«Уважаемые жители Мангистауской области. С обращением к вам выступает начальник департамента полиции региона. В нашем регионе установлен особенный правовой режим, введено чрезвычайное положение. По указу Президента РК я, начальник департамента полиции Мангистауской области, Жанарбек Бактыбаев назначен коммендантом Мангистауской области. Основная цель введения режима чрезвычайного положения - обеспечение необходимого общественного порядка, также защита прав и свобод человека», - обратился к жителям региона комендант Мангистауской области.

Начальник департамента полиции отметил, что при чрезвычайном положении внедрены временные ограничения.

«Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Все меры принимаются для обеспечения вашей же безопасности. Просим вас избегать провокаций», - добавил он.


Ранее сообщалось, что Президент РК подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

В Мангистауской области введен комендантский час.


Подписывайтесь на наш канал:

#Безопасность   #Видео   #Мангистауская область   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Комендатура Алматы обратилась к жителям города
Нурторе Жусип - о ситуации в стране: Это критический час для каждого казахстанца
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области
ЧП в Алматы и Мангистауской области: обращение Генпрокуратуры РК
Популярное
1 Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
2 Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
3 Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
4 Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
5 Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
6 Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Читайте также
Важно сохранить мирный настрой в диалоге между государством и народом – Айгуль Ракишева
Нурторе Жусип - о ситуации в стране: Это критический час для каждого казахстанца
Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив