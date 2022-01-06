РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:26, 05 Январь 2022 | GMT +6

    Комендант города Алматы обратился к жителям

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комендант города Алматы начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов обратился к алматинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева в городе Алматы введен комендантский час. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, военнослужащие Национальной гвардии, а также подразделения Министерства обороны, которые стоят на страже закона, конституционных прав граждан и обеспечивают общественную безопасность», - сказал К. Таймерденов.

    Согласно Закону РК «О чрезвычайном положении», на период его действия предусматриваются меры и временные ограничения, которые подлежат неукоснительному соблюдению.

    Кроме того он отметил, что за нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

    «Призываю граждан строго следовать этим требованиям и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма. К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжено свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машины, бригад «скорой помощи», пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, около 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков», - проинформировал комендант города.

    По его словам, сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры.

    «Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель- не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и уважать Законы нашего государства», - подытожил К. Таймерденов.

    Отметим, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

    Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

    Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

    Теги:
    МВД РК ЧП-2022 Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!