Комендант города Алматы обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комендант города Алматы начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов обратился к алматинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева в городе Алматы введен комендантский час. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, военнослужащие Национальной гвардии, а также подразделения Министерства обороны, которые стоят на страже закона, конституционных прав граждан и обеспечивают общественную безопасность», - сказал К. Таймерденов.

Согласно Закону РК «О чрезвычайном положении», на период его действия предусматриваются меры и временные ограничения, которые подлежат неукоснительному соблюдению.

Кроме того он отметил, что за нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

«Призываю граждан строго следовать этим требованиям и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма. К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжено свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машины, бригад «скорой помощи», пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, около 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков», - проинформировал комендант города.

По его словам, сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры.

«Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель- не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и уважать Законы нашего государства», - подытожил К. Таймерденов.

Отметим, в Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.