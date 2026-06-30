Комедия «Бишарашки в Индии: в поисках мамы» с успехом стартовала в Казахстане

Премьера комедии прогремела в отечественных кинотеатрах 25 июня 2026 года — сначала в Алматы и Астане, затем в Кызылорде, Шымкенте и Актобе. По словам представителей Альянса кинотеатров Казахстана, релиз кинокартины в июне был решением рискованным — но оправданным.

— Приятно видеть, каким успехом у казахстанских зрителей пользуются наши комедии — ведь именно для людей и их хорошего настроения снимается такое кино. Результаты проката уже первой недели мы оцениваем очень высоко. Мы не побоялись выпустить очередную часть «Бишарашек» в июне — и видим невероятный результат. Зритель поддержал нас, причем буквально в каждом кинотеатре нашей страны. Все это лишний раз доказывает, что отличный сценарий, увлекательный сюжет и прекрасный актерский состав способны увлечь людей в кинотеатры даже летом, в период каникул и отпусков, — отметили представители Альянса кинотеатров Казахстана.

Фото: Kinopark

Действительно, традиционно во всем мире прокатные компании «придерживают» громкие премьеры на осень и зиму. Тем не менее, решение о выходе фильма «Бишарашки в Индии: в поисках мамы» на большой экран летом было принято продюсерами картины в связи с обращением Альянса кинотеатров Казахстана о нехватке отечественного контента в летний период. Как выяснилось, в индустрии все еще сохраняется ярко выраженная сезонность, которая мешает ее развитию.

Фото: Kinopark

— Несмотря на выдающиеся кассовые успехи казахстанского кинематографа, многие продюсеры все еще опасаются выходить в летний период, из-за чего в кинотеатрах образуются прокатные окна. В этом году кинозалы остались без локального контента на целый месяц: в июле не было заявлено ни одного отечественного фильма. Поэтому мы обратились к производителям кино, на нашу просьбу поддержки кинотеатров откликнулась только компания Tiger Films. Ими было принято решение о выпуске новой части франшизы «Бишарашки в Индии: в поисках мамы» раньше запланированного срока. Поэтому зрители увидели продолжение истории не в декабре, а 25 июня. Мы уверены, что сиквел станет отличным поводом для похода в кинотеатр, — заявили представители Альянса кинотеатров Казахстана.

Фото: Kinopark

Фильм «Бишарашки в Индии: в поисках мамы» сочетает в себе особенности как комедии, так и детектива. Напомним, по сюжету во время семейного праздника главный герой Адилет получает загадочную посылку из Индии. Желая узнать правду о своей матери, он объявляет семье, что они отправляются в отпуск в Индию. Там их ждут опасные приключения, раскрытие семейных тайн и долгожданное воссоединение родни. Фильм снят режиссером Бахытжаном Урахаевым (при участии Бакыта Кадера) по сценарию Сержана Серикбая и Самата Сыржана. Главные роли в проекте исполнили такие звезды казахстанского кино, как Жан Байжанбаев, Асель Сагатова, Еркебулан Токтар, Дарига Бадыкова, Олжас Абай и Ару Сайранбаева.