Комбинированный формат обучения школьников введут в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О вводимом комбинированном формате обучения в своём Инстаграм сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня акимом региона проведено очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания штаба были заслушаны руководитель областного управления образования, акимы Алтынсаринского и Костанайского районов.

«Также рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 января по 28 марта 2021 года проведено 4 974 рейдовых мероприятия, выявлено 369 нарушений карантинных мер, - сообщил в Instagram Архимед Мухамбетов. - Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения, штабом принято решение с 5 апреля 2021 года ввести комбинированный формат обучения школьников в 4 четверти. С 5 апреля уже все классы в этих школах перейдут на комбинированный формат обучения. Такое решение принято, чтобы у родителей и педагогов было время на подготовку к переходу».

Школам, как подчеркнул А. Мухамбетов в ходе заседания, необходимо обеспечить соблюдение всех санитарных норм и требований при организации учебного процесса, а родителям и учащимся помнить о важности безопасности и сохранении здоровья.