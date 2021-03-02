Комбинированное обучение с 1 марта: как будут обучаться школьники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие требования должны соблюдать организации образования, в которых разрешено комбинированное обучение, пояснили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 марта 2021 года согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, а также в связи с улучшением и стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации разрешено обучение в комбинированном формате обучающихся 1-5-х классов общеобразовательных школ и 1-7-х классов международных школ.

«Организациям образования предоставляется право, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионах, самостоятельно определять перечень учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах. При этом школы руководствуются действующими на этот учебный год рабочими учебными планами. Министерством образования и науки рекомендованы такие предметы, как «Художественный труд» и «Музыка» в 1-5 классах оставить в дистанционном асинхронном формате, все остальные предметы перевести в штатный формат», - сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на своей странице в Facebook .

В исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате.

«Все участники образовательного процесса должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Руководители школ обеспечивают все условия для соблюдения безопасности и сохранения здоровья детей. Обучающиеся и педагоги соблюдают правила личной гигиены и меры санбезопасности», - отметила вице-министр.

Ш. Каринова добавила, что важно понимание и поддержка со стороны родителей по соблюдению детьми личной гигиены и социального дистанцирования.

«Возвращение в школы всех обучающихся 1-5 классов обусловлено тем, что на уровне начальной школы формируются базовые знания, необходимые навыки и компетенции. Важно, чтобы для них продолжались процессы социализации и коммуникации, было доступно коллективное взаимодействие при обучении», - сообщила Шолпан Каринова.

Вице-министр также сообщила, что обучающимся разрешается быть в школах не в обязательной школьной форме, а в свободной, опрятной и аккуратной одежде. Родителям не нужно покупать школьную форму.

«Индивидуальное обучение учеников во внеурочное время для восполнения потерь в знаниях возможно в группах не более 15 человек. Теперь это касается 6-8, 10 классов, которые еще остаются в дистанционном обучении. Это не обязательно, а осуществляется по решению педагогов и при согласии родителей обучающихся. Питание, проживание, подвоз отдельных категорий детей обеспечивается по согласованию с главными государственными санитарными врачами регионов. Все принимаемые решения школ должны доводиться до родителей заблаговременно», - пояснила вице-министр образования и науки.

Как говорится в постановлении главного санитарного врача Нур-Султана, объекты образования независимо от форм собственности в текущем учебном году будут работать в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, для учащихся 1-7 классов международных школ, для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных школ (10 и 12 классы), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей.







