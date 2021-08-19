Комбинация «Спутника V» c Moderna показала повышенный иммунный ответ

БУЭНОС-АЙРЕС.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Исследование, проводимое в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций, показало, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» c препаратом американской компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ. Об этом сообщил в среду замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте в ходе видеовключения на презентации главы Минздрава Аргентины Карлы Виссотти в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По словам Ферранте, при сравнении вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и комбинации российского препарата с вакциной компании Astrazeneca «не было замечено значительных изменений» в иммуногенности. «Но было большее влияние при комбинации «Спутника V» с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ», - приводит слова чиновника пресс-служба Минздрава Аргентины. По словам Ферранте, результаты исследования комбинации «Спутника V» c препаратом китайской компании Sinopharm «все еще анализируются».

Замминистра отметил, что в ходе исследований комбинаций «не было выявлено отличий в том, что касается вероятности развития побочных эффектов» при вакцинации. «Не было ни одной госпитализации», - сказал он. Эти выводы подтвердил министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Николас Креплак, который сказал, что в регионе в ходе исследований «не было ни одного случая серьезных побочных эффектов».

Аргентина стала третьей страной в мире после России и Белоруссии, где начали применять «Спутник V». 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в стране начали прививать им медицинских работников.