Комбайнера убило током на посевной в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Комбайнера убило током на посевной. Несчастный случай произошел 21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО, трагедия произошла в 11.50 в 4 километрах от поселка Достык района Байтерек.

- 26-летний оператор-механизатор зерноуборочного комбайна при движении по полю выхлопной трубой задел линии электропередач. В результате его убило электрическим током, - пояснили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выезжали пять сотрудников ДЧС ЗКО.