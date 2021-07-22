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Комбайнера убило током на посевной в ЗКО

22 Июля 2021 00:07
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Комбайнера убило током на посевной в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Комбайнера убило током на посевной. Несчастный случай произошел 21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

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Как сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО, трагедия произошла в 11.50 в 4 километрах от поселка Достык района Байтерек.

- 26-летний оператор-механизатор зерноуборочного комбайна при движении по полю выхлопной трубой задел линии электропередач. В результате его убило электрическим током, - пояснили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выезжали пять сотрудников ДЧС ЗКО.

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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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