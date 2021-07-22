Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:03
-
-
-
-
-
Комбайнера убило током на посевной в ЗКО
22 Июля 2021 00:07
Поделиться:
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Комбайнера убило током на посевной. Несчастный случай произошел 21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
Новости по темеСтраховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау 11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО
Как сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО, трагедия произошла в 11.50 в 4 километрах от поселка Достык района Байтерек.
- 26-летний оператор-механизатор зерноуборочного комбайна при движении по полю выхлопной трубой задел линии электропередач. В результате его убило электрическим током, - пояснили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выезжали пять сотрудников ДЧС ЗКО.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
4 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
Оставить комментарий
Читайте также
- 25 человек погибли в результате проливных дождей в Центральном Китае
- Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
- Троих туристов спасли на озере в Акмолинской области
- Мужчина погиб при столкновении автомобилей в Актау
- 11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО
- Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн