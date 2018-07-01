Комары в Астане не опасны – акимат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны рассказали о механизме борьбы с комарами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году подрядной организациями вышеуказанных работ являются ТОО «Столичная дезинфекция», ЧМУ ЗКОО «Дезинфекция» и т.д. Для обеспечения безопасности горожан при проведении дезинсекционных работ проводятся оповещения через СМИ (газеты, телевидение, радио). Все работы проводятся в вечернее и ночное время методом опрыскивания и орошения растительности в период с 23 до 4 часов. Задействованы термогенераторы, роторные опрыскиватели, дезинфекционная машина. Применение ядохимикатов составляет 0,35 л/га», - сообщили в пресс-службе акимата в овтет на запрос Казинформа.

В ведомстве отметили, что опасаться переноса серьезной инфекции от столичных комаров опасаться не стоит.

«Комары являются переносчиками малярии и других трансмиссивных и вирусных инфекций, но необходимо отметить, что на территории столицы отсутствует переносчик инфекции. Никакую опасность для населения столицы комары не представляют», - подчеркнули в акимате.

Согласно данным департамента охраны общественного здоровья города Астаны, на территории города обитает 3 вида комаров и 5 их подвидов с характером размножения в эндофильной и экзофильной среде - A.messeae, А., Culex и Aedes, и если два первых вида проводят откладку личинок в воде, то третий вид предпочитает влажную почву.

Также большая часть заболоченностей в городе относится к застойным, заросшим, слабо проточным, где выплаживаются комары рода Culex с подвидом Culex pipiens pipiens, также Ae.caspius, Ae.communis. В затопленных подвальных помещениях выплаживаются комары рода Culex с подвидом Culex pipiens molestus.