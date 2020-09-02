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Команды Казахстана по волейболу не будут проводить сборы

2 Сентября 2020 19:26
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Команды Казахстана по волейболу не будут проводить сборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команды Казахстана по волейболу в этом сезоне не примут участия ни в одном международном турнире, сообщил генеральный секретарь Казахстанской федерации волейбола Ермек Сырлыбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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«В этом году не будет турниров по классическому волейболу. Международная федерация перенесла все соревнования на следующий год. Поэтому наши волейбольные команды в этом году не будут проводить сборы. Азиатская конфедерация волейбола пытается организовать чемпионат Азии среди юниоров осенью. Но вряд ли этот вопрос решится положительно. Поскольку у многих стран по-прежнему сложная ситуация в стране, границы закрыты. Получить визу без работы консульства сложно. В ноябре команда Казахстана по пляжному волейболу начнет подготовку к азиатским турам», - проинформировал Е.Сырлыбаев.



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