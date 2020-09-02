Команды Казахстана по волейболу не будут проводить сборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команды Казахстана по волейболу в этом сезоне не примут участия ни в одном международном турнире, сообщил генеральный секретарь Казахстанской федерации волейбола Ермек Сырлыбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«В этом году не будет турниров по классическому волейболу. Международная федерация перенесла все соревнования на следующий год. Поэтому наши волейбольные команды в этом году не будут проводить сборы. Азиатская конфедерация волейбола пытается организовать чемпионат Азии среди юниоров осенью. Но вряд ли этот вопрос решится положительно. Поскольку у многих стран по-прежнему сложная ситуация в стране, границы закрыты. Получить визу без работы консульства сложно. В ноябре команда Казахстана по пляжному волейболу начнет подготовку к азиатским турам», - проинформировал Е.Сырлыбаев.



