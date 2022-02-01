Команды Казахстана по лыжным гонкам и биатлону приступили к тренировкам в Чжанцзякоу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спортсмены проводили финальные сборы за рубежом, поэтому им был организован индивидуальный маршрут до Китая с учетом всех мер безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сборная по биатлону прибыла из Стамбула.

«У нас все хорошо. Перелет был очень долгий – более 20 часов. Сразу после прилета сдали ПЦР-тест и отправились в олимпийскую деревню. Наш вид спорта соревнуется в Чжанцзякоу, поэтому мы из столицы добирались туда на автобусах. Дорога заняла около пяти часов. Мы уже разместились и обустроились.

Здесь достаточно холодно – минус 20 градусов и сильный ветер. Первая тренировка у нас планируется сегодня, настрой у команды боевой», - поделился биатлонист Владислав Киреев.

Этим же рейсом в Пекин прибыли лыжные гонщики. Они также будут выступать в горном Чжанцзякоу.

«Добирались мы достаточно долго. Нас ждал длинный перелет из Милана в Пекин через Стамбул. Потом еще часа четыре с половиной ехали до деревни.

Китайская сторона очень серьезно подготовилась. Немного необычно, все в специальных защитных костюмах.

Наша олимпийская деревня находится в четырех часах езды от аэропорта Пекина. В деревне нас встретили представители НОК и Ассоциации лыжных видов спорта. Нас сразу расселили в нашем доме, где мы живем по двое. Все находится в шаговой доступности.

В аэропорту мы прошли ПЦР-тест. Еще один сдали утром в олимпийской деревне. К слову, деревня абсолютно новая, красивая и со всеми удобствами. До стадиона ходит транспорт каждые 15 минут. Сам стадион прекрасный, современный. Трассы, кстати, очень сложные.

На данный момент погода напоминает щучинскую в феврале. Прохладно и ветрено. Такая же часто в Нур-Султане бывает в этот же период. Коллеги из США даже пошутили, что «погода казахстанская».

Утром ребята выспались, сдали тест, позавтракали и провели небольшую беговую тренировку, а также посетили тренажерный зал.

Вторую тренировку провели на лыжах, ознакомились с трассами. Команда работает и подходит к соревнованиям в штатном режиме. Все согласно плану. К нам прикреплены волонтеры, которые нам помогают во всех вопросах. И отмечу, что организация на хорошем уровне. Хотелось бы пожелать китайской стороне хорошего проведения Олимпийских игр. Особенно сейчас, ведь они празднуют встречу Нового года. Желаю им всего наилучшего.

Китай, к слову, очень гостеприимная страна. Все очень доброжелательно относятся ко всем делегациям», – сказал главный тренер команды по лыжным гонкам Александр Батяйкин.

В подобном ритме атлеты буду жить на протяжении всего пребывания в Китае. Ежедневная сдача ПЦР-тестов, перемещение в «чистом» транспорте и минимальный контакт с внешним миром – обязательные требования, которым следуют команды всего мира.



