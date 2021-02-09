Команды Казахстана по хоккею назвали составы на Qazaqstan Hockey Open-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 февраля в Нур-Султане стартует международный турнир по хоккею Qazaqstan Hockey Open-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстан на нем будет представлен двумя составами.

Команда Казахстана:

Вратари: Хенрик Карлссон («Барыс»), Никита Бояркин («Сарыарка»), Андрей Шутов («Торпедо»), Владимир Крамарь («Номад»);

Защитники: Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Валерий Орехов, Алексей Маклюков, Егор Шалапов, Никита Клещенко (все - «Барыс»), Адиль Бекетаев («Торпедо»), Александр Писарев («Сарыарка»), Иван Степаненко («Бейбарыс»), Дмитрий Степанов («Актобе»);

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко, Роман Старченко, Кертис Волк (все - «Барыс»), Нурсултан Бельгибаев («Алматы»), Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий, Артем Лихотников (все - «Торпедо»).

Команда Казахстана-2:

Вратари: Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев (оба - «Барыс»);

Защитники: Степан Александров, Андрей Волгин (оба - «Арлан»), Мади Диханбек («Снежные Барсы»), Тамирлан Гайтамиров («Барыс»), Артем Бакушин, Данил Бутенко, Мадияр Ибрайбеков, Артем Королев, Александр Пелевин (все - «Номад»);

Нападающие: Александр Борисевич, Михаил Рахманов, Владислав Никулин (все - «Сарыарка»), Руслан Демин («Темиртау»), Никита Баженов («Алматы»), Валерий Гурин («Торпедо»), Артур Шетле («Иртыш»), Максим Мусоров («Барыс»), Андрей Яковлев, Алексей Зубов, Дмитрий Преснов, Захар Пархоменко, Антон Некряч, Артур Гатиятов, Саян Данияр, Батырлан Муратов (все - «Номад»).

Турнир пройдет с 10 по 13 февраля. Заявку на участие подтвердили Россия и Беларусь.