21:15, 04 Май 2021 | GMT +6
Команды из Казахстана заняли два первых места на международном турнире по регби
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Победы в Оше (Кыргызстан) прошел международный турнир по регби. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии южной столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По ее данным, на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева 2-3 мая проходил международный турнир «Кубок союзников» по регби-7, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире участвовали пять команд из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
По итогам чемпионата первое место заняла сборная команда Казахстана, второе — из Алматы, третье — сборная команда из Узбекистана, четвертое — команда из Кыргызстана.
Победители и призеры получили медали, кубки и дипломы, подарки от организаторов турнира — Комитета по физической культуре мэрии Оша и Федерации регби.