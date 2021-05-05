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    21:15, 04 Май 2021 | GMT +6

    Команды из Казахстана заняли два первых места на международном турнире по регби

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Победы в Оше (Кыргызстан) прошел международный турнир по регби. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии южной столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По ее данным, на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева 2-3 мая проходил международный турнир «Кубок союзников» по регби-7, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    В турнире участвовали пять команд из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    По итогам чемпионата первое место заняла сборная команда Казахстана, второе — из Алматы, третье — сборная команда из Узбекистана, четвертое — команда из Кыргызстана.

    Победители и призеры получили медали, кубки и дипломы, подарки от организаторов турнира — Комитета по физической культуре мэрии Оша и Федерации регби.



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