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Командой года названа сборная Казахстана по футзалу

12 Декабря 2021 23:45
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Командой года названа сборная Казахстана по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 12 декабря состоялось вручение Национальной спортивной премии Altyn Samǵaý-2021. Звание «Команды года» завоевала сборная Казахстана по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В этом году состав добился выхода в полуфинал чемпионата мира. В итоге наши футзалисты заняли четвертое место. И этот результат является историческим для страны.

«Для нас большая гордость быть здесь и получить эту награду. Спасибо большое КФФ и нашему клубу «Кайрат« за то, что они дали нам возможность выступать на международной арене, спасибо болельщикам за поддержку.

Мы надеемся, что другие команды смогут достичь такого же результата и радовать болельщиков победами! Продолжайте поддерживать нас, нам это важно. Большое спасибо»,- озвучил главный тренер команды Кака.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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