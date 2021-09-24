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Командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону стартовал в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2021, 11:28
Командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону стартовал в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовал командный Кубок Республики Казахстан по бадминтону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это республиканское соревнование проводится в Центрально-Азиатском центре бадминтона в городе Шымкенте.

В розыгрыше Кубка Казахстана примут участие более 90 спортсменов из Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, Шымкента и Алматы.

В связи с эпидемической ситуацией в стране, соревнования пройдут без зрителей.


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