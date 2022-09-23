23 Сентября 2022, 07:50

Командный ЧМ по настольному теннису в китайском Чэнду пройдет в «пузыре»

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Командный чемпионат мира по настольному теннису в Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) пройдет с 30 сентября по 9 октября в так называемом «пузыре» - «системе замкнутого цикла», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Трижды отложенный командный чемпионат из-за пандемии коронавируса состоится в административном центре провинции Сычуань – городе Чэнду. Из-за вспышки коронавируса в этой китайской провинции финальная часть соревнований в Чэнду пройдет в «системе замкнутого цикла», успешно опробованной во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Согласно заявлению ITTF, участники командного чемпионата смогут въезжать и выезжать в/из Чэнду без карантина. Организаторы создали ограниченное пространство вокруг спортивных объектов, в котором могут передвигаться представители стран-участниц. Официальные гостиницы, где разместят спортивные делегации, соединены с местом проведения соревнования специальным транспортом. Покидать «пузырь» запрещено.

По информации ITTF, команды начнут прибывать в Чэнду в понедельник, 26 сентября.

По сообщению местных СМИ, открытая продажа билетов на финальную часть командного чемпионата в Чэнду отменена. Турнир пройдет с участием ограниченного количества местных зрителей.

В списке командного чемпионата по настольному теннису Чэнду-2022 заявлены мужская и женская сборные Казахстана.

Фото: mir-hotels.com