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Командный ЧМ по настольному теннису перенесен на начало 2021 года

8 Июня 2020 22:22
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Командный ЧМ по настольному теннису перенесен на начало 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году чемпионат мира по настольному теннису будет отложен до следующего года после того, как мировое руководство этого вида спорта попросило южнокорейских организаторов найти новые даты проведения соревнований в первые месяцы 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) подтвердил, что чемпионат в Пусане будет отложен в третий раз из-за коронавирусного кризиса. В заявлении, сделанном после последнего заседания, руководящий орган ITTF заявил, что потребуются новые даты, так как «маловероятно, что большинство команд смогут поехать в Южную Корею в сентябре 2020 года». Соревнования должны были состояться в марте, а затем были перенесены на июнь, а затем на сентябрь в результате пандемии.

ITTF заявила, что проведет свое Ежегодное общее собрание в режиме онлайн 28 сентября, если мероприятие будет отложено. Исполнительный комитет также принял решение «рассмотреть вопрос о пересмотре своего первоначального календарного плана на 2021 год в ближайшие недели» после того, как будет подтверждена ситуация с командным чемпионатом мира, В календаре будет учтена отсрочка проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио до 2020 года, сообщили в ITTF.

Обсуждение календаря на 2020 год также занимало важное место в повестке дня заседания Исполнительного комитета, на котором правящий орган выразил надежду, что «полностью открытые международные мероприятия» могут состояться в последнем квартале 2020 года.
«ITTF также изучает возможность проведения альтернативных, региональных и пригласительных мероприятий в начале 2020 года», - сообщили в организации.


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Ключевые слова: Спорт,
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