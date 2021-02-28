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    19:00, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Командное первенство среди юниоров до 12 лет по теннису проходит в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе проходит впервые в истории региональное командное первенство среди юниоров до 12 лет - Кубок Запада, передает МИА «Казинформ».

    «В соревновании принимают участие юные спортсмены из Актобе, Атырау, Актау и Уральска. Турнир проходит со строгим соблюдением санитарных норм», - сообщила в Facebook пресс-служба Казахстанской федерации тенниса.

    По словам директора турнира Анатолия Солдатенко, Кубок состоялся по инициативе и благодаря поддержке Федерации тенниса Казахстана.

    Соревнование проходит в два этапа: первый - круговой формат, второй - усовершенствованная Олимпийская система с розыгрышем всех мест.

    «Таким образом, разыграем 10 мест, за которые участники получат баллы. Они затем суммируются и выявятся победители и призеры соревнования. К участию в командном первенстве допущены команды западных областей Казахстана. Финальные игры пройдут 28 февраля», - рассказал А. Солдатенко.


    Теги:
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