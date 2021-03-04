Командно-штабные учения «Көктем–2021» проходят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится республиканское командно-штабное учение «Көктем–2021». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях подготовки Государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС весеннего периода, а также отработки управленческих решений по организации защиты населения и территории страны в условиях паводковых угроз, в период с 4 по 5 марта 2021 года проводится Республиканское командно-штабное учение «Көктем–2021». Руководство учением будет осуществляться из города Павлодара», - отметил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По данным ведомства, на учение планируется привлечь оперативные группы от центральных государственных органов (республиканские службы гражданской защиты), местные исполнительные органы (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), областные, районные и городские службы гражданской защиты, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, воинские части Национальной гвардии и по согласованию Министерства обороны.

В рамках отработки трансграничных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в приграничных регионах страны запланировано участие в штабных играх подразделений МЧС России и Республики Узбекистан.

Согласно замыслу, в текущем году, учение проводится в формате единой комплексной задачи по проведению повсеместных противопаводковых мероприятий, в том числе по:

- вывозу снега из населенных пунктов и наледи с крыш зданий и сооружений, а также придомовых участков, особенно социально уязвимых слоев населения;

- очистке и подготовке арыков, каналов, водопропускных сооружений мостов автомобильных и железнодорожных дорог к пропуску ледохода и паводковых вод;

- укреплению защитных дамб, плотин и насыпных сооружений;

- проверке готовности мест временного размещения пострадавшего населения (эвакуационных пунктов).

На фоне возможных чрезвычайных ситуаций весеннего периода, а также осложнений паводковой обстановки, в ближайшее время в центральных регионах страны, в ходе учения будут отработаны действия по оперативной переброске группировки сил и средств Республиканского оперативно-спасательного отряда и воинских частей МЧС РК.

В ходе учения будут отработаны теоретические и практические действия по двум основным сигналам «Дабыл-1001» и «Таскын-2002» по приведению сил и средств гражданской защиты в готовность и принятию решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Принятые предупредительные меры позволят минимизировать последствия и снизить ущербы от паводковых вод в весенний период текущего года», - добавил Талгат Уали.