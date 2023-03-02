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Командно-штабное учение «Көктем-2023» началось в Казахстане

2 Марта 2023, 15:00
Командно-штабное учение «Көктем-2023» началось в Казахстане Фото: пресс-служба МЧС РК

КАРАГАНДА.К АЗИНФОРМ - Сегодня в стране началось республиканское командно-штабное учение «Көктем-2023» «Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода 2023 года». Штаб по координации и руководством учения расположен в Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

Руководитель учения – вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Марат Кульдиков.

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На учения привлечены, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, местные исполнительные органы, республиканские службы гражданской защиты, воинские части Национальной гвардии и Министерства обороны.

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Главной целью учения является минимизация последствий от паводковых вод в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Учение стартовало с доведения сигнала о приведении в готовность органов управления сил и средств гражданской защиты. В этом году формат проведения учения состоит в решении единой комплексной задачи по проведению повсеместных практических противопаводковых мероприятий.

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В рамках учения из населенных пунктов проводится вывоз снега, укрепление защитных дамб, очистка водопропускных, арычных и дренажных систем, заготовка инертных материалов. До руководителей всех уровней доведены сигналы о приведении в готовность и принятии решений на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

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