Командира патрульной полиции задержали за вымогательство в Шымкенте

По жалобам жителей Шымкента на случаи вымогательства и получения взяток через посредников со стороны командира роты патрульной полиции города, управлением собственной безопасности ДП Шымкента начато уголовное дело, передает агентство Kazinform.

По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.