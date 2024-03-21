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    13:49, 21 Март 2024 | GMT +6

    Командира патрульной полиции задержали за вымогательство в Шымкенте

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    По жалобам жителей Шымкента на случаи вымогательства и получения взяток через посредников со стороны командира роты патрульной полиции города, управлением собственной безопасности ДП Шымкента начато уголовное дело, передает агентство Kazinform.

    По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

    — Руководство департамента полиции Шымкента строго реагирует на любые проявления злоупотребления законом и нарушения присяги. Независимо от прежних заслуг, ни один виновный не избежит ответственности за действия, которые посягают на честь мундира, — сообщили в полиции.

    Теги:
    полиция Шымкент Видео Общество Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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