13:49, 21 Март 2024 | GMT +6
Командира патрульной полиции задержали за вымогательство в Шымкенте
По жалобам жителей Шымкента на случаи вымогательства и получения взяток через посредников со стороны командира роты патрульной полиции города, управлением собственной безопасности ДП Шымкента начато уголовное дело, передает агентство Kazinform.
По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
— Руководство департамента полиции Шымкента строго реагирует на любые проявления злоупотребления законом и нарушения присяги. Независимо от прежних заслуг, ни один виновный не избежит ответственности за действия, которые посягают на честь мундира, — сообщили в полиции.