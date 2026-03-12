Командир взвода ударил солдата табуреткой в Жетысу: ведется расследование

По информации распространенной в социальных сетях, 20-летний Рамазан Тергеубаев был призван в Вооруженные силы Казахстана во время весеннего призыва 2025 года. Инцидент с табуреткой произошел вечером 19 января в казарме воинской части № 18386, расположенной в поселке Карабулак Ескельдинского района.

В сообщении говорится, что старший лейтенант О., исполнявший обязанности офицера по контролю за соблюдением распорядка дня, ударил рядового по голове табуреткой. Поводом стало то, что солдат прибежал на пост в расстегнутой куртке. Это было расценено как нарушение формы одежды.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у Рамазана Тергеубаева ушибленную рану лобной области головы, возникшую от воздействия тупого твердого предмета.

По данному факту в отношении 25-летнего офицера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 451 Уголовного кодекса РК — «превышение власти или служебных полномочий начальником».

Позже от потерпевшего поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, и 9 февраля расследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Однако мать солдата подала жалобу в Талдыкорганское южное региональное военно-следственное управление МВД и потребовала возобновить расследование. Она также попросила обеспечить безопасность сына, который продолжает службу в той же части.

По ее словам, после того инцидента представители командования части сообщили ей, что ее сын якобы упал и ударился головой о стол.

— Через несколько дней после происшествия ко мне приехали заместитель командира части и командир роты. Они сказали, что мой сын просто упал и ударился головой. Я поверила им. Позже я узнала от родителей других солдат, что было возбуждено уголовное дело, — рассказала мать военнослужащего.

В Министерстве обороны сообщили, что по факту происшествия проводится досудебное расследование.

— Ранее уголовное дело было прекращено на основании заявления потерпевшего о примирении сторон. Вместе с тем после появления дополнительных обстоятельств военно-следственным управлением расследование возобновлено. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что по итогам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены несколько должностных лиц.

— За недостаточный контроль за организацией службы к дисциплинарной ответственности привлечены командир воинской части, его заместитель по воспитательной и идеологической работе, командир роты, а также ряд других должностных лиц, — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что любые проявления насилия и превышения полномочий в Вооруженных силах недопустимы. Окончательная правовая оценка действиям участников инцидента будет дана по результатам досудебного расследования.

