-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
вчера 21:46
-
-
-
-
вчера 20:44
-
-
-
Командир штабного батальона Алматинского гарнизона подозревается в получении взятки
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Командир штабного батальона в/ч 61993 подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой г.Алматы совместно с сотрудниками Управления военной контрразведки КНБ РК по десантно-штурмовым войскам и частям Алматинского гарнизона по подозрению в получении взятки изобличен командир штабного батальона войсковой части 61993 Министерства обороны Республики Казахстан.
Он подозревается в получении взятки от водителя комендантского взвода штабного батальона ефрейтора в сумме 100 тыс.тенге, путем перечисления на банковский счет «Kaspi Gold», за общее покровительство, выразившееся в ослаблении выполнения служебных обязанностей и «прикрытии» в случае отсутствия на службе.
Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось ввиду признания им вины и ходатайства защитника о применении ускоренного досудебного производства. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
- Казахстан и Турция будут сотрудничать в военной области
- День в армии провели атырауские подростки
- Казахстанские миротворцы в Ливане успешно прошли инспекцию
- 50-летний юбилей отметила актюбинская школа юных летчиков
- Миротворческие силы ОДКБ выполнили операцию по поддержанию мира
- Более 100 авиаспециалистов выпустил Военный институт в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана