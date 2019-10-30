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Командир штабного батальона Алматинского гарнизона подозревается в получении взятки

30 Октября 2019 13:41
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Командир штабного батальона Алматинского гарнизона подозревается в получении взятки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Командир штабного батальона в/ч 61993 подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой г.Алматы совместно с сотрудниками Управления военной контрразведки КНБ РК по десантно-штурмовым войскам и частям Алматинского гарнизона по подозрению в получении взятки изобличен командир штабного батальона войсковой части 61993 Министерства обороны Республики Казахстан.

Он подозревается в получении взятки от водителя комендантского взвода штабного батальона ефрейтора в сумме 100 тыс.тенге, путем перечисления на банковский счет «Kaspi Gold», за общее покровительство, выразившееся в ослаблении выполнения служебных обязанностей и «прикрытии» в случае отсутствия на службе.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось ввиду признания им вины и ходатайства защитника о применении ускоренного досудебного производства. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Армия,
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