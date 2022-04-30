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Командир полка патрульной полиции задержан за взятку в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Апреля 2022, 09:24
Командир полка патрульной полиции задержан за взятку в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Командир 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента подозревается в том, что он на системной основе получал взятки от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

«27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП города Шымкента, после получения очередной взятки от подчиненных, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе Антикора.

29 апреля Специализированный следственный суд города Шымкента в отношении него санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей».


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