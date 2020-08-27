+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 16 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Командир патрульно-полицейской роты вымогал деньги у своих подчиненных в Атырау

27 Августа 2020 11:11
Поделиться:
Командир патрульно-полицейской роты вымогал деньги у своих подчиненных в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Атырауской области расследует уголовное дело в отношении командира патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области гр. М. по факту получения взяток на системной основе путем вымогательства от подчиненных сотрудников за покровительство по службе в размере от 5 тысяч до 70 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Мужчин с пистолетом и наркотиками задержали в Алматы
Пять уголовных дел за незаконное хранение оружия и боеприпасов возбуждено в Жамбылской области Пневматическую винтовку с патронами изъяли у жителя Павлодарской области 26 пьяных водителей управляли автомашинами в Восточном Казахстане

Судом в отношении гр. М. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в соответствии с частью первой статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Окончательная оценка его действиям будет дана судом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Коррупция   #МВД РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив