Команды из 5 стран участвуют в чемпионате по робототехнике в Астане

200 команд принимают участие в чемпионате по робототехнике Central Asia first championship в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Республиканский научно-практический центр «Дарын» и общественный фонд USTEM Foundation совместно с управлением образования города Астаны при всемерной поддержке Министерства просвещения РК и акимата города Астаны с 23 по 25 февраля текущего года проводит в столице чемпионат по робототехнике Central Asia first championship для учащихся 1-11 (12) классов.

В чемпионате принимают участие 200 команд из пяти стран мира.

Как отмечают организаторы, целью чемпионата является раскрытие интеллектуально творческого и инженерно-технического потенциала учащихся, формирование креативного мышления и нестандартного подхода к решению поставленных целей и задач с помощью использования сквозных цифровых технологий, развития научно-технических навыков, повышения мотивации школьников к техническому конструированию и программированию в области робототехники и сенсорики.

Конкурс проводится в трех категориях: FIRST: FLL Explore (6-10 лет), FLL Challenge (10-16 лет) и FIRST Tech Challenge (12-18 лет). Помимо игры роботов, чемпионат включает в себя конкурс инновационных проектов и судейские сессии.

Победители и призеры чемпионата будут награждены дипломами I, II, III степеней Республиканского научно-практического центра «Дарын» и Общественного Фонда USTEM Foundation. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты.