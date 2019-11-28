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Команда Вооруженных сил Казахстана стала победителем в трёх конкурсах Армейских международных игр

28 Ноября 2019 13:04
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Команда Вооруженных сил Казахстана стала победителем в трёх конкурсах Армейских международных игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ключевых итогах деятельности казахстанской армии в 2019 году рассказал заместитель министра обороны генерал-майор Тимур Дандыбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году проведено порядка 109 командно-штабных учений и тренировок, более 50 000 мероприятий боевой подготовки, в том числе более 3 700 боевых стрельб и тактических учений, из них 1 500 -ночью. Подготовлено более 60 000 специалистов по основным военно-учетным специальностям - стрелок, гранатометчик, наводчик, водитель и другим»,- сообщил Тимур Дандыбаев на пресс-конференции.

По его словам, уровень боевой подготовки военнослужащих подтвержден результатами Армейских международных игр.

«Команда Вооруженных сил Казахстана в общекомандном зачете вошла в тройку лидеров, став абсолютными победителями в трех конкурсах», - отметил заместитель министра обороны.

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Ключевые слова: Армия,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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