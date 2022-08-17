17 Августа 2022 10:21

Команда РК по тяжелой атлетике завершила выступление на Исламиаде с тремя золотыми медалями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Играх исламской солидарности завершились соревнования по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На счету казахстанских штангистов десять медалей, три из которых являются золотыми. Также в активе нашей команды пять серебряных и две бронзовые награды.

С учетом завоеванных «малых» медалей, у Казахстана 26 наград.

Фото: olympic.kz