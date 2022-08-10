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Команда РК по таеквондо завоевала первую медаль на Играх исламской солидарности
10 Августа 2022 15:16

Команда РК по таеквондо завоевала первую медаль на Играх исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по таеквондо завоевала первую медаль на Играх исламской солидарности в Турции. Жасурбек Клычов (в весе до 54 кг) занял третье место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первом бою он одолел соперника из Марокко, во втором поединке победил спортсмена из Саудовской Аравии. К сожалению, в полуфинале Жасурбек уступил нигерийскому таеквондисту.


Фото: olympic.kz



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