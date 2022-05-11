11 Мая 2022 10:28
Команда РК по стрельбе из лука завоевала три медали на этапе Кубка Азии
СУЛЕЙМАНИЯ. КАЗИНФОРМ - В Сулеймании (Ирак) проходит второй этап Кубка Азии по стрельбе из лука. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В стрельбе из блочного лука женская команда в составе Виктории Лян, Эльмиры Раисовой и Адель Жексенбаевой заняла второе место.
Команда мужчин (Сергей Христич, Бунёд Мирзаметов, Шамиль Сагутдинов) поднялась на третью ступень пьедестала.
Команда микс (Сергей Христич и Адель Жексенбаева) завоевала «серебро» турнира.
Сегодня на старт выйдут стрелки из классического лука.
Казахстан на Кубке Азии представляют 11 спортсменов.
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