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Команда РК по стрельбе из лука завоевала три медали на этапе Кубка Азии
11 Мая 2022 10:28

Команда РК по стрельбе из лука завоевала три медали на этапе Кубка Азии

СУЛЕЙМАНИЯ. КАЗИНФОРМ - В Сулеймании (Ирак) проходит второй этап Кубка Азии по стрельбе из лука. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В стрельбе из блочного лука женская команда в составе Виктории Лян, Эльмиры Раисовой и Адель Жексенбаевой заняла второе место.

Команда мужчин (Сергей Христич, Бунёд Мирзаметов, Шамиль Сагутдинов) поднялась на третью ступень пьедестала.

Команда микс (Сергей Христич и Адель Жексенбаева) завоевала «серебро» турнира.

Сегодня на старт выйдут стрелки из классического лука.

Казахстан на Кубке Азии представляют 11 спортсменов.

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