Команда РК по регби-7 одержала первую победу в Азиатском квалификационном турнире

ГУАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 ноября в городе Гуанчжоу (Китай), стартовал отборочный лицензионный турнир по регби-7 среди женских команд. Команда Казахстана одержала первую победу в квалификационном турнире, сообщает Olympic.kz.

В первом матче нашим спортсменкам предстоял матч против соперниц из Филиппин. Матч закончился с разгромным счетом 34:5 в пользу казахстанских регбисток.

Добавим, что сегодня казахстанки проведут ещё одну игру против сборной Таиланда. А на завтра запланирован матч с Сингапуром.