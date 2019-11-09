Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:26
-
-
-
-
-
-
вчера 17:41
-
-
-
-
вчера 17:22
-
-
-
-
-
вчера 16:50
Команда РК по регби-7 одержала первую победу в Азиатском квалификационном турнире
9 Ноября 2019 15:46
Поделиться:
ГУАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 ноября в городе Гуанчжоу (Китай), стартовал отборочный лицензионный турнир по регби-7 среди женских команд. Команда Казахстана одержала первую победу в квалификационном турнире, сообщает Olympic.kz.
В первом матче нашим спортсменкам предстоял матч против соперниц из Филиппин. Матч закончился с разгромным счетом 34:5 в пользу казахстанских регбисток.
Добавим, что сегодня казахстанки проведут ещё одну игру против сборной Таиланда. А на завтра запланирован матч с Сингапуром.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Турнир по охоте с хищными птицами проходит в Карагандинской области
- Мадияр Ашкеев прошел взвешивание перед боем против аргентинца с 43 победами
- Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира ITF в Чили
- Чемпион мира Магнус Карлсен вышел из Норвежской шахматной федерации
- Казахстанские стрелки завоевали два «золота» на чемпионате Азии
- Титульный бой Головкина номинирован на лучший поединок года
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047