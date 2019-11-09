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Команда РК по регби-7 одержала первую победу в Азиатском квалификационном турнире

9 Ноября 2019 15:46
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Команда РК по регби-7 одержала первую победу в Азиатском квалификационном турнире

ГУАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 ноября в городе Гуанчжоу (Китай), стартовал отборочный лицензионный турнир по регби-7 среди женских команд. Команда Казахстана одержала первую победу в квалификационном турнире, сообщает Olympic.kz.

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В первом матче нашим спортсменкам предстоял матч против соперниц из Филиппин. Матч закончился с разгромным счетом 34:5 в пользу казахстанских регбисток.

Добавим, что сегодня казахстанки проведут ещё одну игру против сборной Таиланда. А на завтра запланирован матч с Сингапуром.

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Ключевые слова: Спорт,
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