Команда РК по парусному спорту примет участие в чемпионате Азии в Омане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по парусному спорту примет участие в лицензионном чемпионате Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования будет принимать Маскат, Оман. Турнир намечен на 2-8 апреля. Страну представят Карина Жангазова, Яна Белозерова, Владимир Щанкин и Руслан Жангазов.

В данный момент спортсмен проводят учебно-тренировочный сбор.