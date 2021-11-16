Команда программистов из Осакаровки изобрела специальный подъёмник для земляка с инвалидностью

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Специальный подъёмник для Оналхана Таубахана из посёлка Осакаровка разработали молодые талантливые односельчане. Свой проект программисты защитили на международном мейкатоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима региона.

Оналхан Таубахан – инвалид первой группы. Он родился без ног, а на единственной руке только три пальца. При этом Оналхан мастерит мебель и столовые приборы, чинит обувь, работает по хозяйству. С годами ограниченная подвижность сказалась на его весе. Ему стало сложно взбираться на собственное инвалидное кресло без посторонней помощи. Проблему взялись решить соседи.

Преподаватель информатики местной школы Бабек Болат до этого несколько раз участвовал в мейкатонах. Это марафон, на котором изобретатели разрабатывают приспособления для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями. Решив принять участие в очередных соревнованиях, Бабек собрал команду под названием Smart Zhardem из жителей Осакаровки. В неё вошли Хутбай Эрболат, Юрий Фёдоров, Муратбек Айганат и Агзан Солтанхан. В качестве нидноуера (человека с ограниченными возможностями) выступил Оналхан Таубахан. Организаторы мейкатона выбор ребят одобрили.

– В команду вошли мои коллеги и друзья. Мы друг друга поддерживали и при этом трудились сообща, поэтому работа шла легко. Перед нами стояла задача – облегчить быт Оналхана, сделать его комфортным. Сгенерировав идею, мы приступили к созданию подъёмника. Собирали из металла и подручных средств, – рассказал Бабек Болат.

За свою разработку команда Smart Zhardem удостоилась первого места. С тех пор подъёмник служит хорошим подспорьем в обычной жизни Оналхану Таубахану. Он управляет им с помощью пульта.

– Самая большая награда для нас – это не просто оценка жюри, а эмоции того человека, ради которого всё и делалось, – говорит Бабек Болат. – Кстати, недавно наша команда участвовала с этим же проектом в международном онлайн-мейкатоне Tikkun Olam Makers, который организовал Израиль. Тут уже было 55 команд из 15 стран мира. В итоге мы стали победителями в одной из номинаций вместе с ещё одной командой из Казахстана.

Описание проекта осакаровских изобретателей размещено на официальном сайте Tikkun Olam Makers, чтобы им смог воспользоваться тот, кому он действительно нужен.