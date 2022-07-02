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    00:52, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Команда Осакаровского района заняла 1 место на республиканской олимпиаде по робототехнике

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Две команды из Карагандинской области заняли призовые места на республиканской олимпиаде по робототехнике. World Robot Olympiad прошла в Нур-Султане на базе Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления. В ней приняли участие 109 команд из всех областей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Олимпиада проводилась по четырем категориям: Future Engineers, RoboMission, Future Innovators, RoboSports. Тема WRO-2022 – «Мой робот – мой друг».

    Команда Jastar из Осакаровского района заняла первое место в категории RoboMission, а «Тассауат» из Нуринского района стала третьей.

    «В нашей категории приняли участие 15 команд из всех областей страны. Команда состояла из тренера и двух учеников. Задание было такое: робот должен самостоятельно пройти по полю, скосив траву и выбросив в мусор сорняки. Помимо этого, на поле есть божьи коровки, которых нужно оттолкнуть в безопасное место. Робот все это должен делать автономно и на время. Мы его только запустили, и все. Заняв первое место, мы получили путевку на международные соревнования, которые пройдут с 17 по 19 ноября в Дортмунде (Германия)», – сообщил тренер команды Jastar, учитель информатики и робототехники опорной школы (РЦ) на базе гимназии № 9 поселка Осакаровка Юрий Федоров.

    По итогам республиканского этапа олимпиады все команды, набравшие самые высокие баллы и получившие первые места по категориям RoboMission, Future Innovators, Future Engineers, примут участие в международных соревнованиях World Robot Olympiad – 2022.

    WRO (Международные состязания роботов, или Всемирная олимпиада роботов) – это соревнования для учащихся 6–11 классов в возрасте от 10 до 19 лет. Первый фестиваль состоялся в 2004 году в Сингапуре. На сегодня география олимпиады охватывает 50 стран.


    Теги:
    Карагандинская область Образование
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