Команда Минобороны завоевала Кубок Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента РК во Дворце единоборств «Жекпе-жек сарайы» в столице Казахстана прошёл V международный турнир по рукопашному и армейскому рукопашному бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В поединках за Кубок Первого Президента РК – Елбасы боролись сильнейшие представители рукопашного боя из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана. Всего из 8 стран участвовало 450 спортсменов, среди которых – чемпионы мира, Азии и Европы, 20 мастеров спорта международного класса, 70 мастеров спорта РК, несколько сотен кандидатов и обладателей первого разряда по рукопашному бою.

В церемонии закрытия турнира приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, министр обороны – председатель Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя генерал-майор Нурлан Ермекбаев, президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов, депутаты Парламента, руководители министерств и силовых структур и другие.

В общекомандном зачёте по армейскому рукопашному бою сильнейшей командой признана сборная команда Министерства обороны РК, второе место – за спортсменами Регионального командования «Восток», замыкают тройку лидеров команда Министерства внутренних дел РК и сборная команда Узбекистана.













В личном первенстве среди мужчин по рукопашному бою лучшими стали: до 55 кг – Жандос Мадехиянов (МО РК), до 60 кг – Бауыржан Султанов (НГ МВД РК), до 65 кг – Шынгыс Жангазы (КНБ РК), до 70 кг – Данияр Койшыбек (Айбын), до 75 кг – Айдын Толепбаев (МВД РК), до 80 кг – Магомед Кабардиев (Россия), до 85 кг – Демей Бексултан (КНБ РК), до 90 кг – Мирас Шынтасов (Атырауская область), свыше 90 кг – Женис Ердаулет (УССО МВД).

Среди женщин по рукопашному бою лучшими стали: до 50 кг – Томирис Жусупова (Акмолинская область), до 55 кг – Зинаида Белоусова (МО РК), до 60 кг – Регина Максимова (МО РК), до 65 кг – Сора Рахмонова (МО РК), до 70 кг – Талшын Жуматаева (МО РК), до 75 кг – Кундиас Сагиндыкова (РгК «Запад»), свыше 75 кг – Умида Садыкова (МО РК).









Данный турнир является квалификационным. За первое место в нём присваивается спортивное звание «Мастер спорта». В этом году общий призовой фонд составляет 8 млн тенге. Данный турнир проводится ежегодно. Ранее он организовывался силовыми структурами РК по очереди. С 2018 года на постоянной основе соревнования организовываются Министерством обороны РК.







