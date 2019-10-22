Команда казахстанских военных взяла «бронзу» на Кубке мира по рукопашному бою

ЛЕЙПЦИГ. КАЗИНФОРМ - Кубок мира по рукопашному бою завершился в городе Лейпциг. Участие в международном турнире принимали 26 команд и более 200 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Казахстанские военные спортсмены отличились в дисциплине «Самооброна». В первом туре первое место завоевал Бауыржан Сыздыкбаев (90кг), второе – Адил Кайрбаев (до 80кг) и Максат Бекмуханбетов (свыше 80кг), третье место заняли Серик Кайнарбаев (90 кг) и Канат Баймурзин (свыше 80 кг).

Во втором туре места в тройке лидеров завоевали казахстанские рукопашники Жандос Аскарбекулы (80 кг), Айбек Саметаев (85 кг) и Женис Ердаулет (+90кг), а также Асхат Жылысбеков (60 кг), Нуртас Жумагазыулы и Ермек Керимшеев (90 кг).

В общекомандном зачете сборная команда Казахстана заняла третье место, уступив командам России и Узбекистана.