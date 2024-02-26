Команда Казахстана завоевала «серебро» на этапе Кубка мира по гимнастике на батуте в Баку

Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по гимнастике на батуте в столице Азербайджана — Баку. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Данил Мусабаев и Пирмамад Алиев набрали 50,520 очков в финале. В чемпионской сборной Китая (Фу Вэйцзянь и Чжоу Цзы) 51,090 очков. Замыкает тройку лучших американские гимнасты.



Данил и Пирмамад стали победителями чемпионата мира в Баку в прошлом году. А в 2020 году завоевали бронзовую медаль.



Вчера среди 19 команд сборная Казахстана заняла седьмое место. На всех этапах Кубка мира в этом году спортсменам будут давать баллы в рейтинге. Это будет учитываться при распределении путевок на Олимпиаду в Париже.