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    22:50, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Команда Казахстана завоевала «серебро» на этапе Кубка мира по гимнастике на батуте в Баку

    Команда Казахстана завоевала «серебро» на этапе Кубка мира по гимнастике на батуте в Баку
    Фото: Дирекция по развитию спорта

    Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по гимнастике на батуте в столице Азербайджана — Баку. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

     Данил Мусабаев и Пирмамад Алиев набрали 50,520 очков в финале. В чемпионской сборной Китая (Фу Вэйцзянь и Чжоу Цзы) 51,090 очков. Замыкает тройку лучших американские гимнасты.

    Данил и Пирмамад стали победителями чемпионата мира в Баку в прошлом году. А в 2020 году завоевали бронзовую медаль.

    Вчера среди 19 команд сборная Казахстана заняла седьмое место. На всех этапах Кубка мира в этом году спортсменам будут давать баллы в рейтинге. Это будет учитываться при распределении путевок на Олимпиаду в Париже.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика Видео Азербайджан Медаль
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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