22:50, 25 Февраль 2024 | GMT +6
Команда Казахстана завоевала «серебро» на этапе Кубка мира по гимнастике на батуте в Баку
Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по гимнастике на батуте в столице Азербайджана — Баку. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.
Данил Мусабаев и Пирмамад Алиев набрали 50,520 очков в финале. В чемпионской сборной Китая (Фу Вэйцзянь и Чжоу Цзы) 51,090 очков. Замыкает тройку лучших американские гимнасты.
Данил и Пирмамад стали победителями чемпионата мира в Баку в прошлом году. А в 2020 году завоевали бронзовую медаль.
Вчера среди 19 команд сборная Казахстана заняла седьмое место. На всех этапах Кубка мира в этом году спортсменам будут давать баллы в рейтинге. Это будет учитываться при распределении путевок на Олимпиаду в Париже.