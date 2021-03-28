НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) завершился Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. Команда Казахстана завоевала две медали на Кубке мира по стендовой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Сегодня, 28 марта, в упражнении «трап» женская команда по стендовой стрельбе в составе Марии Дмитриенко, Айжан Досмагамбетовой и Сарсенкуль Рысбековой завоевала серебряные медали турнира.

В финале наши девушки уступили сборной Индии. Также в соревнованиях по дисциплине «трап» среди мужчин, команда в составе которой выступили Виктор Хасянов, Андрей Могилевский и Максим Коломоец выиграла в финале у сборной Катара и завоевала бронзовые награды соревнований.