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    17:36, 28 Март 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана завоевала две медали на Кубке мира по стендовой стрельбе

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    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) завершился Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. Команда Казахстана завоевала две медали на Кубке мира по стендовой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Сегодня, 28 марта, в упражнении «трап» женская команда по стендовой стрельбе в составе Марии Дмитриенко, Айжан Досмагамбетовой и Сарсенкуль Рысбековой завоевала серебряные медали турнира.

    В финале наши девушки уступили сборной Индии. Также в соревнованиях по дисциплине «трап» среди мужчин, команда в составе которой выступили Виктор Хасянов, Андрей Могилевский и Максим Коломоец выиграла в финале у сборной Катара и завоевала бронзовые награды соревнований.


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