Команда Казахстана завершила выступление на ЧМ по дзюдо с одной медалью

ОЛЬБИЯ. КАЗИНФОРМ - Молодежная команды Казахстана по дзюдо завершила выступление на чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Последним видом стали соревнования среди смешанных команды. Казахстан провела свой первый матч против Италии. Противостояние между двумя командами завершилось со счетом 4:1 в пользу итальянцев. Отметим, что Данияр Шамшаев, выступавший в весовой категории всего 73 килограммов, победил своего соперника. Остальные дзюдоисты проиграли.

Таким образом, молодежная команда Казахстана завершила чемпионат мира с одной бронзовой медалью. Ее принес Шерзод Давлатов (до 60 килограммов).