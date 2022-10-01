Команда Казахстана уступила Канаде на ЧМ по волейболу среди женщин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана потерпела поражение от Канады на чемпионате мира по волейболу в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соперницы одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25-14, 25-16, 25-11). Ранее казахстанки с аналогичным результатом проиграли командам США и Германии.

Таким образом, казахстанки пока идут в мировом волейбольном первенстве на последнем месте в группе C. Впереди у нашей сборной еще две встречи - против Сербии и Болгарии.













Фото: olympic.kz