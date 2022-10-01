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    19:45, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Команда Казахстана уступила Канаде на ЧМ по волейболу среди женщин

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана потерпела поражение от Канады на чемпионате мира по волейболу в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Соперницы одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25-14, 25-16, 25-11). Ранее казахстанки с аналогичным результатом проиграли командам США и Германии.

    Таким образом, казахстанки пока идут в мировом волейбольном первенстве на последнем месте в группе C. Впереди у нашей сборной еще две встречи - против Сербии и Болгарии.





    Фото: olympic.kz


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