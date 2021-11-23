Команда Казахстана стартовала с победы на первенстве Азии среди детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В теннисном центре «Даулет» города Нур-Султана завершился первый игровой день командного первенства Азии среди детей до 12 лет (ITF Asian 12&Under Team Championships 2021). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

По итогам жеребьевки наши юноши попали в группу «А» вместе с Пакистаном, Таиландом и Иорданией, а казахстанки будут играть в гквартете «В» с Индией, Ливаном и Малайзией. Н

В стартовом матче наши девушки уверенно обыграли сборную Ливана. В стартовом игре Эвелины Балаганской против Каи Чкабан за 30 минут игрового времени Эвелина позволила взять сопернице всего один гейм. Итог противостояния – 6:0, 6:1. Следом Ева Корышева разгромила Кармен-Марию Азар 6:2, 6:0, а в заключительной парной игре Сабина Шухратова/Эвелина Балаганская принесли в копилку Казахстана третье очко – 6:1, 6:0. Завтра казахстанки сыграют с Малайзией.

В матче против Пакистана заставили понервничать болельщиков наши юноши. Соперник в лице Романа Хамзы проявил бойцовский характер в поединке с Родионом Трайгелем. Первый сет Родион взял легко 6:2, но колоссальная ответственность и дебют в сборной, наверное, сказались в последующих двух сетах для казахстанца, который в борьбе уступил – 2:6, 1:6

Но уже во втором матче сборной Ярослав Пшеничный не оставил никаких шансов Абу Бакару Талхе, победив его со счетом 6:0, 6:2. Решающее очко Казахстану принесли Ярослав Пшеничный/Мадияр Тагибеков, которые оказались сильнее дуэта Абу Бакар/Баек Микаэль – 6:0, 6:2.

23 ноября нашим юношам будет противостоять команда Таиланда.