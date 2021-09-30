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    15:35, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана сразится с Португалией в полуфинале ЧМ по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по футзалу проведет полуфинальный матч в рамках чемпионата мира в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он состоится сегодня, 30 сентября. Соперником наших спортсменов выступит Португалия. Игра начнется в 23.00 по времени Нур-Султана.

    В 1/4 финала Казахстан оказался сильнее Ирана, проигрывая по ходу встречи 0:2. Португальцы в свою очередь обыграли Испанию.

    Добавим, что днем ранее уже определился один финалист. Им стала Аргентина, которая оказалась сильнее Бразилии.

    Напомним, сборная Казахстана по футзалу поднялась в мировом рейтинге после выхода в полуфинал ЧМ-2021. Глава государства поздравил сборную РК по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира.

    Телеканал «Qazsport» сегодня в прямом эфире покажет матч 1/2 финала чемпионата мира по футзалу Португалия – Казахстан.

    По информации телеканала, Сборная Португалии – действующий чемпион Европы. На последнем чемпионате мира 2016 года заняла четвертое место.

    Ранее сборные Португалии и Казахстана встречались лишь дважды. На ЧМ-2000 со счетом 6:2 были сильнее португальцы. Но в 2015 году в оборочном турнире чемпионата Европы Казахстан взял реванш, победив Португалию со счетом 3:1.

    Что касается лидеров команд, капитан сборной Португалии Рикардиньо – шесть раз признавался лучшим игроком планеты. Капитан казахстанской сборной Лео Игита – пять раз становился лучшим вратарем мира.

    Прямая трансляция матча Португалия – Казахстан на телеканале «Qazsport» начнется в 22:50 по столичному времени.

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