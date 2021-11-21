Команда Казахстана совершила историческое достижение на ЧМ по каратэ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ проходит чемпионат мира по каратэ. Команда Казахстана смогла отметиться историческим достижением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены смогли взять призовое место в кумитэ. В битве за третье место наши спортсмены победили команду из Турции.

Счет в противостоянии составил 3:1. Вклад в успех внесли Игорь Чехмарев, Данияр Юлдашев, Бейбарыс Жанбыр, Нурканат Ажиканов, Нурнияз Елдашев.