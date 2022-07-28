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Команда Казахстана по вольной борьбе представила состав на турнир в Румынии
28 Июля 2022 15:26

Команда Казахстана по вольной борьбе представила состав на турнир в Румынии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 29 июля, в Бухаресте (Румыния) стартует международный турнир по вольной борьбе. Тренерский штаб команды Казахстана представил состав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

До 57 кг: Жахонгир Ахмаджанов, Абзал Окенов

До 61 кг: Айтакын Асыл

До 65 кг: Адиль Оспанов, Ауез Сейтбаев, Азамат Шагапулы, Рифат Сайботалов

До 70 кг: Дархан Есенгали, Галымжан Ибадулла

До 74 кг: Данияр Кайсанов

До 79 кг: Ергеш Даулет, Жигер Закиров, Бибарыс Нурыллаулы

До 86 кг: Нуржан Исагалиев, Ислямбек Ильясов

До 92 кг: Адилет Давлумбаев

До 97 кг: Бекзат Уркимбай, Серик Бакытханов

До 125 кг: Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Олег Болтин


Фото: olympic.kz

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