09:36, 02 Июль 2021 | GMT +6
Команда Казахстана по водному поло стала шестой в суперфинале Мировой лиги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло завершила выступление в суперфинале Мировой лиги по водному поло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Итоговым результатом стало шестое место. Заключительный матч за 5-6 места был проведен против Японии.
Победу одержали японские спортсмены - 10:17.
Таким образом, Япония стала пятой, сместив Казахстан на шестую строчку.
В финале же сразятся США и Черногория.