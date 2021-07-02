Команда Казахстана по водному поло стала шестой в суперфинале Мировой лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло завершила выступление в суперфинале Мировой лиги по водному поло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Итоговым результатом стало шестое место. Заключительный матч за 5-6 места был проведен против Японии.

Победу одержали японские спортсмены - 10:17.

Таким образом, Япония стала пятой, сместив Казахстан на шестую строчку.

В финале же сразятся США и Черногория.