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    09:36, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Команда Казахстана по водному поло стала шестой в суперфинале Мировой лиги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло завершила выступление в суперфинале Мировой лиги по водному поло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Итоговым результатом стало шестое место. Заключительный матч за 5-6 места был проведен против Японии.

    Победу одержали японские спортсмены - 10:17.

    Таким образом, Япония стала пятой, сместив Казахстан на шестую строчку.

    В финале же сразятся США и Черногория.


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