Команда Казахстана по велоспорту на треке завоевала 4 медали на Кубке Азии

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по велоспорту на треке завоевала четыре медали на Кубке Азии, который состоялся в Таиланде, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Азен Габиден в омниуме и Асылхан Турар с Игорем Юсифовым - в мэдисоне.

А. Турар, к слову, стал вторым в омниуме, финишировав после А. Габидена. И. Юсифов же стал первым в индивидуальной гонке преследования.