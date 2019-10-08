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Команда Казахстана по велоспорту на треке завоевала 4 медали на Кубке Азии
8 Октября 2019 21:33
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БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по велоспорту на треке завоевала четыре медали на Кубке Азии, который состоялся в Таиланде, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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На первую ступень пьедестала поднялись Азен Габиден в омниуме и Асылхан Турар с Игорем Юсифовым - в мэдисоне.
А. Турар, к слову, стал вторым в омниуме, финишировав после А. Габидена. И. Юсифов же стал первым в индивидуальной гонке преследования.
Ключевые слова: Спорт,
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