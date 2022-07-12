12 Июля 2022 10:19
Команда Казахстана по велоспорту на треке выступила на Кубке нации в Колумбии
КАЛИ. КАЗИНФОРМ - В колумбийском Кали завершился Кубок нации по велоспорту на треке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.
Ближайшим к подиуму в составе национальной команды Казахстана оказался Сергей Пономарев, став пятым в кейрине.
Среди темповиков наилучший результат показали Артём Захаров и Алишер Жумакан в гонке мэдисон, заняв шестое место.
Также стоит отметить выступление Андрея Чугая в гите на 1000 метров, по итогам которого он оказался на девятой строчке. Алишер Жумакан стал 11-м в индивидуальной гонке преследования.
Фото: olympic.kz
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