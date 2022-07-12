12 Июля 2022 10:19

Команда Казахстана по велоспорту на треке выступила на Кубке нации в Колумбии

КАЛИ. КАЗИНФОРМ - В колумбийском Кали завершился Кубок нации по велоспорту на треке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

Ближайшим к подиуму в составе национальной команды Казахстана оказался Сергей Пономарев, став пятым в кейрине.

Среди темповиков наилучший результат показали Артём Захаров и Алишер Жумакан в гонке мэдисон, заняв шестое место.

Также стоит отметить выступление Андрея Чугая в гите на 1000 метров, по итогам которого он оказался на девятой строчке. Алишер Жумакан стал 11-м в индивидуальной гонке преследования.

Фото: olympic.kz