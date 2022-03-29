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    17:00, 29 Март 2022 | GMT +6

    Команда Казахстана по триатлону выступит на Кубке Азии в Непале

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские триатлонисты примут участие в Кубке Азии, который в скором времени пройдет в Непале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В данный момент спортсмены проводят учебно-тренировочный сбор на побережье Иссык-Куля. Он продлится до 31 марта, после чего команда отправится на место проведения турнира.

    В состав вошли Алихан Абусеит (Шымкент), Надежда Бекмаганбетова (Нур-Султан), Даниил Зубцов (Шымкент), Кирилл Рожков (Алматы), Юлия Озерова (Алматы), Иван Тутукин (Костанайская область) и Екатерина Шабалина (Нур-Султан).


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