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Команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на Кубке Азии
4 Мая 2022 16:46

Команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на Кубке Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по стрельбе из лука выступит на втором этапе Кубка Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир пройдет с 6 по 11 мая в городе Сулеймание (Ирак).

В состав команды Казахстана вошли Сергей Христич, Айжан Сейдахметова, Владислав Магжанов, Луиза Сайдиева, Назерке Турсынгалиева, Елизавета Авдеева, Эльмира Раисова, Адель Жексенбаева, Шамиль Сагутдинов, Бунед Мирзаметов и Виктория Лян.


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