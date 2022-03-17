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    15:31, 17 Март 2022 | GMT +6

    Команда Казахстана по стрельбе из лука вышла в финал Кубка Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука вышла в финал Кубка Азии в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанские лучники добились успеха в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука. В финале наши спортсмены встретятся с Индией.

    Добавим, что в этом виде программы Казахстан представляют Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев и Даулеткельды Жанбырбай.

    Финальный матч пройдет 19 марта.


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