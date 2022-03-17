НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука вышла в финал Кубка Азии в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские лучники добились успеха в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука. В финале наши спортсмены встретятся с Индией.

Добавим, что в этом виде программы Казахстан представляют Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев и Даулеткельды Жанбырбай.

Финальный матч пройдет 19 марта.