Команда Казахстана по стендовой стрельбе взяла «серебро» этапа Кубка мира в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) продолжается Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. Команда Казахстана завоевала серебряную медаль соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В командном зачёте в упражнении «СКИТ МИКС» команда Казахстан - 1 по стендовой стрельбе завоевала «серебро» турнира. В составе команды выступили Ольга Панарина и Александр Ещенко.

Первое место по итогам соревнований завоевала команда Индии. Замкнули тройку лидеров вторая команда хозяйки соревнований.